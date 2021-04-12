Операционные результаты Группы АЛРОСА за первый квартал 2021 года

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Компания АЛРОСА сообщила, что добыча алмазов в первом квартале 2021 года составила 7,5 млн каратов, продажи - 15,5 млн каратов.

Добыча алмазов увеличилась до 7,5 млн кар (+6% кв/кв, -6% г/г) на фоне роста обработки руды и песков.

Содержание алмазов снизилось на 9% кв/кв (-3% г/г) до 1,31 кар/т в основном за счет увеличения в общем объеме обработки доли руд с трубки «Юбилейная» и В. Мунского м/р (месторождений с более низким содержанием алмазов).

Продажи алмазов составили 15,5 млн кар (-9% кв/кв, +65% г/г), в том числе 9,7 млн кар алмазов ювелирного и 5,8 млн кар алмазов «технического» качества.

Запасы алмазов на конец первого квартала снизились до 12,8 млн кар (4 кв. 2020 г.: 20,7 млн кар). Запасы руды и песков на конец первого квартала составили 29,5 млн т (+11% кв/кв, -2% г/г).

Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в первом квартале составила $113/кар, увеличившись на 25% кв/кв (-8% г/г) за счет роста индекса цен и улучшения структуры продаж.

Средневзвешенный индекс цен в первом квартале вырос на 7% кв/кв. С начала года индекс цен вырос на 9%, что приближает его к допандемийному уровню цен начала 2020 года.

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в первом квартале составила $1 159 млн (‑5% кв/кв и +28% г/г), в том числе выручка от продаж алмазов – $1 126 млн, бриллиантов – $33 млн.

Согласно оценке АЛРОСА, наблюдается сохраняющийся высокий спрос на ювелирную продукцию на всех ключевых рынках. Предложение алмазного сырья ограничено производственными мощностями добывающих компаний, уровень производства которых в среднесрочной перспективе будет оставаться на ~20% ниже «допандемийных» значений. Уровень запасов алмазного сырья и бриллиантов в гранильном секторе сбалансирован, говорится в пресс-релизе.



Алекс Шишло для Rough&Polished





