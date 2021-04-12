Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
Сегодня
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
GJC добивается отсрочки внедрения в Индии обязательного клеймения ювелирных изделий до июня 2022 года
GJC также указал, что из 733 районов страны только 245 районов теперь имеют центры пробирования и клеймения (по данным Бюро индийских стандартов), и GJC призвал Бюро индийских стандартов обеспечить наличие хотя бы одного центра пробирования и клеймения в каждом районе страны.
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель GJC, сказал: «Существуют различные производственные и процедурные вопросы, связанные с выполнением требования об обязательном клеймении, которые, если не будут решены, создадут препятствие для соблюдения требований, предъявляемых к клеймению. Это также серьезно повлияет на ювелирную промышленность, что приведет к серьезным последствиям, таким как прекращение бизнеса, потеря средств к существованию, судебные тяжбы и ненужная трата времени и энергии. Обязательное клеймение в его нынешнем состоянии может повлиять на средства к существованию миллионов людей и приведет к огромным сбоям в ювелирном бизнесе с вековой историей. Из-за COVID-19 ювелирный бизнес уже страдает, и обязательное клеймение должно быть отложено как минимум на год, пока не будет создана инфраструктура».
GJC организовал отраслевую встречу на национальном уровне (через ZOOM) для обсуждения вопросов и проблем в сфере обязательного клеймения 21 апреля 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished