GJC добивается отсрочки внедрения в Индии обязательного клеймения ювелирных изделий до июня 2022 года

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Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem Jewellery Domestic Council, GJC), главный национальный орган в данной отрасли, направил письмо в Департамент по делам потребителей при Союзном министерстве по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения правительства Индии с просьбой рассмотреть вопрос о переносе и продлении крайнего срока для введения обязательного клеймения золотых ювелирных изделий до июня 2022 года вместо июня 2021 года из-за пандемии COVID-19 и отсутствия инфраструктуры, как это следует из пресс-релиза GJC.

GJC также указал, что из 733 районов страны только 245 районов теперь имеют центры пробирования и клеймения (по данным Бюро индийских стандартов), и GJC призвал Бюро индийских стандартов обеспечить наличие хотя бы одного центра пробирования и клеймения в каждом районе страны.

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель GJC, сказал: «Существуют различные производственные и процедурные вопросы, связанные с выполнением требования об обязательном клеймении, которые, если не будут решены, создадут препятствие для соблюдения требований, предъявляемых к клеймению. Это также серьезно повлияет на ювелирную промышленность, что приведет к серьезным последствиям, таким как прекращение бизнеса, потеря средств к существованию, судебные тяжбы и ненужная трата времени и энергии. Обязательное клеймение в его нынешнем состоянии может повлиять на средства к существованию миллионов людей и приведет к огромным сбоям в ювелирном бизнесе с вековой историей. Из-за COVID-19 ювелирный бизнес уже страдает, и обязательное клеймение должно быть отложено как минимум на год, пока не будет создана инфраструктура».

GJC организовал отраслевую встречу на национальном уровне (через ZOOM) для обсуждения вопросов и проблем в сфере обязательного клеймения 21 апреля 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





