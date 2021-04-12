Эксклюзив
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
Сегодня
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
COVID-19 подрывает деятельность горнодобывающих компаний ЮАР
«Из-за воздействия пандемии нам пришлось в целях социального дистанцирования изменить время, отведенное на транспортировку горняков под землю и возвращение их на поверхность, - цитирует Mining Weekly генерального директора компании Джейкоба Мотомоголо (Jacob Mothomogolo). - Наша главная клеть для горных материалов одиночная, рассчитанная также на 160 человек. Из-за требований изоляции и социального дистанцирования мы сократили ее вместимость и перевозим 30 человек за один раз».
В месяц по главному стволу поднимается на поверхность 250 000 т руды и 15 000 т отходов производства.
По его словам, дополнительные расходы, связанные с COVID-19, были значительными, и компания специально выделила бюджет на это в 2021 году, чтобы удовлетворить требования по управлению системой предотвращения пандемии.
«Однако осознание того, что COVID-19, скорее всего, останется, означает, что мы готовимся к созданию дополнительных ресурсов для обеспечения резерва на случай невыхода людей на работу, особенно в отношении производственных бригад», - сказал Мотомоголо.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished