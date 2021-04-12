COVID-19 подрывает деятельность горнодобывающих компаний ЮАР

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Южноафриканский производитель платины компания Wesizwe сообщила, что пандемия COVID-19 серьезно сказалась на использовании двух подземных стволов на ее руднике Бакубунг (Bakubung) в Северо-Западной провинции страны.

«Из-за воздействия пандемии нам пришлось в целях социального дистанцирования изменить время, отведенное на транспортировку горняков под землю и возвращение их на поверхность, - цитирует Mining Weekly генерального директора компании Джейкоба Мотомоголо (Jacob Mothomogolo). - Наша главная клеть для горных материалов одиночная, рассчитанная также на 160 человек. Из-за требований изоляции и социального дистанцирования мы сократили ее вместимость и перевозим 30 человек за один раз».

В месяц по главному стволу поднимается на поверхность 250 000 т руды и 15 000 т отходов производства.

По его словам, дополнительные расходы, связанные с COVID-19, были значительными, и компания специально выделила бюджет на это в 2021 году, чтобы удовлетворить требования по управлению системой предотвращения пандемии.

«Однако осознание того, что COVID-19, скорее всего, останется, означает, что мы готовимся к созданию дополнительных ресурсов для обеспечения резерва на случай невыхода людей на работу, особенно в отношении производственных бригад», - сказал Мотомоголо.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





