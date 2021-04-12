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Namdia не будет продлевать спорный контракт на оценку алмазов
Namdia назначила компанию Nuska Technologies (ранее носившую название C-Sixty Investments) оценщиком алмазов в 2016 году, и подписанный с ней контракт истекает в октябре этого года.
Однако министр по вопросам предпринимательства Леон Йусте (Leon Jooste) отказался назвать причины, по которым контракт не будет продлен.
«Если совет директоров захочет назначить оценщика, он должен обеспечит соблюдение положений Закона о закупках. Лучше всего спросить об этом совет директоров», - приводит его слова газета Namibian.
Председатель совета директоров Namdia Брайан Эйсеб (Bryan Eiseb) и исполнительный директор Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya) не ответили на вопросы, присланные газетой.
В заявлении министерства горнодобывающей промышленности говорится, что гражданин Израиля Дорон Коэн (Doron Cohen) взял на себя все операции и финансовый контроль в Nuska Technologies, заменив намибийцев, создавших эту компанию.
Коэн теперь владеет 60% акций Nuska Technologies, в то время как другие израильтяне - Анат Коэн-Шемес (Anat Cohen-Shemes) и Майер Коэн (Mier Cohen) - владеют по 20% акций компании соответственно.
Компанию C-Sixty Investments обвиняли в получении контракта на оценку алмазов коррупционным путем.
Стоимость контракта на пять лет составила от 600 млн до 1,5 млрд намибийских долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished