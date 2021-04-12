Индия вводит обязательное клеймение золота с 1 июня

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Согласно сообщениям СМИ, правительство Индии готово ввести обязательное клеймение золотых украшений и других изделий из золота с 1 июня 2021 года.

В ноябре 2019 года правительство Индии объявило, что клеймение золотых украшений и других изделий из золота станет обязательным по всей стране с 15 января 2021 года. Но крайний срок был продлен на четыре месяца после того, как ювелиры потребовали больше времени в связи с пандемией коронавируса.

Клеймо на изделиях из золота - это сертификат чистоты драгоценного металла, но клеймение в настоящее время носит добровольный характер. Правительство заявляет, что цель обязательного клеймения золотых и серебряных украшений - защитить потребителя от ущерба из-за ненадлежащего качества золота или серебра.

С 1 июня 2021 года ювелирам будет разрешено продавать только золотые украшения с пробами в 14, 18 и 22 карата. На данный момент в Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS) зарегистрировано 34 647 ювелиров. Бюро индийских стандартов уже полностью задействовано и участвует в выдаче разрешений ювелирам на клеймение.

Процесс регистрации происходит онлайн и автоматически. BIS применяет схему клеймения золотых ювелирных изделий уже с апреля 2000 года. В настоящее время клеймится около 40% золотых украшений.

Согласно BIS, обязательная маркировка защитит публику от изделий низкой пробы и гарантирует, что потребители не будут обмануты при покупке золотых украшений и получат ту чистоту металла, которая указана на украшениях. Индия ежегодно импортирует 700-800 тонн золота.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





