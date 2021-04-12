Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Индия вводит обязательное клеймение золота с 1 июня
В ноябре 2019 года правительство Индии объявило, что клеймение золотых украшений и других изделий из золота станет обязательным по всей стране с 15 января 2021 года. Но крайний срок был продлен на четыре месяца после того, как ювелиры потребовали больше времени в связи с пандемией коронавируса.
Клеймо на изделиях из золота - это сертификат чистоты драгоценного металла, но клеймение в настоящее время носит добровольный характер. Правительство заявляет, что цель обязательного клеймения золотых и серебряных украшений - защитить потребителя от ущерба из-за ненадлежащего качества золота или серебра.
С 1 июня 2021 года ювелирам будет разрешено продавать только золотые украшения с пробами в 14, 18 и 22 карата. На данный момент в Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS) зарегистрировано 34 647 ювелиров. Бюро индийских стандартов уже полностью задействовано и участвует в выдаче разрешений ювелирам на клеймение.
Процесс регистрации происходит онлайн и автоматически. BIS применяет схему клеймения золотых ювелирных изделий уже с апреля 2000 года. В настоящее время клеймится около 40% золотых украшений.
Согласно BIS, обязательная маркировка защитит публику от изделий низкой пробы и гарантирует, что потребители не будут обмануты при покупке золотых украшений и получат ту чистоту металла, которая указана на украшениях. Индия ежегодно импортирует 700-800 тонн золота.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished