Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
В марте в Зимбабве выросла добыча золота
Сезон дождей вынудил приостановить добычу полезных ископаемых, поскольку обрушилось несколько шахт, в результате чего погибли горняки-старатели.
В сообщениях местных СМИ также утверждалось, что некоторые горнодобывающие компании приостановили поставки золота аффинажной компании Fidelity Printers and Refineries из-за просроченных платежей и низких цен.
Хотя поставки золота в марте улучшились, в первом квартале 2021 года объем производства снизился на 30,48%, до 3,98 тонны по сравнению с 5,72 тонны в этом же месяце годом ранее.
Цена на золото в прошлом году сохраняла тенденцию роста, увеличившись на 27% со средней цены в 1 395 долларов за унцию в 2019 году до средней цены в 1765 долларов за унцию в 2020 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished