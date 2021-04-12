В марте в Зимбабве выросла добыча золота

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Компания Fidelity Printers and Refineries (FPR), являющаяся подразделением Резервного банка Зимбабве, сообщила, что в марте 2021 года поставки золота на аффинаж выросли на 54,57%, до 1,8 тонны по сравнению с 1,17 тонны в предыдущем месяце благодаря улучшению погодных условий.

Сезон дождей вынудил приостановить добычу полезных ископаемых, поскольку обрушилось несколько шахт, в результате чего погибли горняки-старатели.

В сообщениях местных СМИ также утверждалось, что некоторые горнодобывающие компании приостановили поставки золота аффинажной компании Fidelity Printers and Refineries из-за просроченных платежей и низких цен.

Хотя поставки золота в марте улучшились, в первом квартале 2021 года объем производства снизился на 30,48%, до 3,98 тонны по сравнению с 5,72 тонны в этом же месяце годом ранее.

Цена на золото в прошлом году сохраняла тенденцию роста, увеличившись на 27% со средней цены в 1 395 долларов за унцию в 2019 году до средней цены в 1765 долларов за унцию в 2020 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





