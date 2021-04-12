Botswana Diamonds планирует вторую очередь бурения шести скважин на проекте Торни Ривер

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Компания Botswana Diamonds, зарегистрированная на двух биржах, сообщила, что на следующей неделе начнет вторую стадию программы бурения шести скважин на своем алмазном проекте Торни Ривер (Thorny River) в провинции Лимпопо в Южной Африке.

Ожидается, что программа продлится две недели, и вскоре после этого будут объявлены результаты.

Компания повысила потенциал объекта после недавнего открытия кимберлитовой трубки Ривер (River), на которой в пробах было обнаружено 11 алмазов.

«Была выявлена территория с аналогичной геологической и геофизической структурой непосредственно к востоку от трубки Ривер, - говорится в сообщении компании Botswana Diamonds. – Ее анализ предполагает возможность существования более крупного кимберлитового тела, чем уже идентифицировано».

Компания завершит земляные работы на этой неделе в преддверии начала программы бурения методом обратной циркуляции шести скважин в начале следующей недели.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





