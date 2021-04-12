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15 марта 2021

Tharisa готова выполнить план по производству МПГ

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Новости
Компания Tharisa с двойным листингом, имеющая предприятия в Южной Африке, намерена выполнить свой годовой план по производству металлов платиновой группы (МПГ) благодаря устойчивым производственным показателям, способствующим сильной ценовой конъюнктуре.
Прогноз добычи на весь год составляет от 155 000 до 165 000 унций МПГ.
В своем производственном отчете за период, закончившийся 31 марта 2021 года, компания сообщила, что производство МПГ выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по группе металлов 6E (рутений, родий, палладий, осмий, иридий и платина), достигнув 35 800 унций, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 32 100 унций.
Однако по сравнению с предыдущим кварталом производство МПГ было на 8,9% ниже из-за отказа электродвигателя вторичной мельницы.
Tharisa заявила, что на конец квартала ее остаток денежных средств составил 73,1 млн долларов, а задолженность - 41,7 млн долларов, в результате чего чистый объем денежных средств составил 31,4 млн долларов.
«Благодаря гораздо более высоким ценам на сырьевые товары Tharisa смогла преобразовать производство в денежный поток, о чем свидетельствует наш увеличившийся чистый остаток денежных средств, в то время как мы входим в основную фазу капитального ремонта завода Vulcan, строительство которого будет завершено в этом финансовом году, - сказал исполнительный директор компании Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis). - Несмотря на ряд трудностей, включая экстремальные погодные условия, а также воздействие ограничений COVID-19 в течение квартала, продолжающаяся оптимизация наших операций привела к последовательной добыче полезных ископаемых, лежащей в основе нашей стратегии по обеспечению устойчивого производства за счет наших долговечных активов».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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