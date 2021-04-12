Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
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Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
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Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
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15 марта 2021
Tharisa готова выполнить план по производству МПГ
Прогноз добычи на весь год составляет от 155 000 до 165 000 унций МПГ.
В своем производственном отчете за период, закончившийся 31 марта 2021 года, компания сообщила, что производство МПГ выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по группе металлов 6E (рутений, родий, палладий, осмий, иридий и платина), достигнув 35 800 унций, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 32 100 унций.
Однако по сравнению с предыдущим кварталом производство МПГ было на 8,9% ниже из-за отказа электродвигателя вторичной мельницы.
Tharisa заявила, что на конец квартала ее остаток денежных средств составил 73,1 млн долларов, а задолженность - 41,7 млн долларов, в результате чего чистый объем денежных средств составил 31,4 млн долларов.
«Благодаря гораздо более высоким ценам на сырьевые товары Tharisa смогла преобразовать производство в денежный поток, о чем свидетельствует наш увеличившийся чистый остаток денежных средств, в то время как мы входим в основную фазу капитального ремонта завода Vulcan, строительство которого будет завершено в этом финансовом году, - сказал исполнительный директор компании Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis). - Несмотря на ряд трудностей, включая экстремальные погодные условия, а также воздействие ограничений COVID-19 в течение квартала, продолжающаяся оптимизация наших операций привела к последовательной добыче полезных ископаемых, лежащей в основе нашей стратегии по обеспечению устойчивого производства за счет наших долговечных активов».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished