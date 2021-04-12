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Endiama увеличит ежемесячную добычу алмазов на проекте Лунинга
Координатор комитета по управлению проектом Лунинга Адерито Гаспар (Adérito Gaspar), как сообщает агентство Синьхуа, заявил прессе, что увеличение добычи начнется во второй половине года.
По его словам, увеличение добычи алмазов связано с вводом в эксплуатацию новой обогатительной фабрики во второй половине года.
Проект владеет концессией на площадь в 32 500 га, и геологоразведка там будет вестись в течение пяти лет.
По словам Гаспара, с 2017 по 2020 год на этом руднике было добыто 322 730 каратов алмазного сырья.
На проекте Лунинга занято 358 рабочих, большинство из которых перешли со старого проекта Луо (Luô).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished