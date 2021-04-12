Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
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22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Mountain Province объявила результаты производства и продаж в первом квартале 2021 года
Было извлечено 1 392 128 каратов алмазов, что на 16% ниже показателя аналогичного квартала 2020 года, когда добыли 1 655 121 каратов, что было вызвано незапланированной трехнедельной остановкой операционной деятельности в феврале.
Среднее содержание алмазов составило 2,23 карата на тонну, что на 22% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года (1,83 карата на тонну).
В течение первого квартала было продано 602 773 каратов алмазного сырья на общую сумму 54,2 млн канадских долларов ($42,7 млн) при средней стоимости 90 долларов за карат ($71 за карат). Это на 6% больше по сравнению со средней стоимостью карата в четвертом квартале 2020 года в 85 канадских долларов за карат ($64 за карат) и близко к допандемическому уровню в первом квартале 2020 года ($75 за карат).
Увеличение средних значений и ассортимент продукции, реализованной в первом квартале, отразили растущую уверенность в ценах на рынках необработанных алмазов. В целом, по сравнению с первым кварталом 2020 года текущая средняя стоимость алмазов компании теперь опережает показатель первого квартала прошлого года.
Алекс Шишло для Rough&Polished