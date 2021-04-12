Mountain Province объявила результаты производства и продаж в первом квартале 2021 года

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила результаты производства и продаж за первый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).

Было извлечено 1 392 128 каратов алмазов, что на 16% ниже показателя аналогичного квартала 2020 года, когда добыли 1 655 121 каратов, что было вызвано незапланированной трехнедельной остановкой операционной деятельности в феврале.

Среднее содержание алмазов составило 2,23 карата на тонну, что на 22% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года (1,83 карата на тонну).

В течение первого квартала было продано 602 773 каратов алмазного сырья на общую сумму 54,2 млн канадских долларов ($42,7 млн) при средней стоимости 90 долларов за карат ($71 за карат). Это на 6% больше по сравнению со средней стоимостью карата в четвертом квартале 2020 года в 85 канадских долларов за карат ($64 за карат) и близко к допандемическому уровню в первом квартале 2020 года ($75 за карат).

Увеличение средних значений и ассортимент продукции, реализованной в первом квартале, отразили растущую уверенность в ценах на рынках необработанных алмазов. В целом, по сравнению с первым кварталом 2020 года текущая средняя стоимость алмазов компании теперь опережает показатель первого квартала прошлого года.



Алекс Шишло для Rough&Polished



