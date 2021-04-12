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Производство золота в компании Rio Zim упало на 27%, никелевый завод остается законсервированным
В сообщении компании говорится, что ведущее предприятие этой промышленной группы Cam & Motor Mine осуществляло добычу с близлежащего рудника Уан Степ (One Step), перевозя бедную руду на завод Cam & Motor для переработки.
Это, по словам Rio Zim, привело к резкому падению производства золота по сравнению с предыдущим годом, когда на руднике перерабатывалась руда с более высоким содержанием золота из карьеров Cam & Motor.
В сообщении также говорится, что цена на золото сохраняла тенденцию к росту в течение года, зафиксировав рост на 27% по сравнению со средней ценой предыдущего года в 1 395 долларов США за унцию до средней цены в 1765 долларов США за унцию в текущем году, что нейтрализовало влияние уменьшившегося объема производства.
Выручка, полученная компанией в течение отчетного периода, составила 3,1 млрд зимбабвийских долларов по сравнению с 577,1 млн зимбабвийских долларов в предыдущем году.
«Экспоненциальный рост доходов был прямым результатом обесценивания местной валюты по отношению к доллару США», - говорится в сообщении.
Rio Zim сообщила также, что в прошлом году осуществляющий аффинаж никеля завод Empress Nickel Refinery оставался на ремонте и обслуживании.
Однако завод продолжал реализацию проектов, приносящих денежные потоки, для частичного финансирования затрат на уход и техническое обслуживание при сохранении своей целостности.
«Помимо инициатив по выявлению источников штейна, компания также оценивает различные альтернативы, чтобы вернуть завод к нормальному производству…», - говорится в сообщении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished