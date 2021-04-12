RZM Murowa снизила добычу из-за истощения ресурсов с высоким содержанием алмазов

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В 2020 году компания RZM Murowa произвела 579 000 каратов алмазного сырья на своих предприятиях в зимбабвийской провинции Мидлендс по сравнению с 685 000 каратов годом ранее.

Ее материнская компания RioZim объяснила снижение добычи переработкой ресурсов на участке K2 с низким содержанием алмазов после того, как ресурсы с высоким содержанием на участке K1 были в предыдущем году исчерпаны.

Пандемия COVID-19 не повлияла на работы, поскольку горнодобывающая промышленность в Зимбабве была отнесена к категории важных и освобождена от некоторых мер по самоизоляции.

В прошлом году RZM Murowa внесла положительный вклад в прибыльность группы компаний равный 494,8 млн зимбабвийских долларов по сравнению с 22,9 млн зимбабвийских долларов в предыдущем году.

RZM Murowa намерена инвестировать 450 млн долларов в расширение своей деятельности в провинции Мидлендс в Зимбабве.

Проект расширения предполагает изменение метода добычи на всех кимберлитовых трубках с открытого на подземный.

RZM Murowa планирует к 2025 году производить более 1 млн каратов алмазного сырья в год в рамках своего проекта расширения.

В настоящее время компания также осуществляет программу геологоразведки на месторождении Сесе (Sese) в провинции Масвинго.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





