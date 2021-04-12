Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
RZM Murowa снизила добычу из-за истощения ресурсов с высоким содержанием алмазов
Ее материнская компания RioZim объяснила снижение добычи переработкой ресурсов на участке K2 с низким содержанием алмазов после того, как ресурсы с высоким содержанием на участке K1 были в предыдущем году исчерпаны.
Пандемия COVID-19 не повлияла на работы, поскольку горнодобывающая промышленность в Зимбабве была отнесена к категории важных и освобождена от некоторых мер по самоизоляции.
В прошлом году RZM Murowa внесла положительный вклад в прибыльность группы компаний равный 494,8 млн зимбабвийских долларов по сравнению с 22,9 млн зимбабвийских долларов в предыдущем году.
RZM Murowa намерена инвестировать 450 млн долларов в расширение своей деятельности в провинции Мидлендс в Зимбабве.
Проект расширения предполагает изменение метода добычи на всех кимберлитовых трубках с открытого на подземный.
RZM Murowa планирует к 2025 году производить более 1 млн каратов алмазного сырья в год в рамках своего проекта расширения.
В настоящее время компания также осуществляет программу геологоразведки на месторождении Сесе (Sese) в провинции Масвинго.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished