GSI открывает новую лабораторию в Джайпуре, Индия

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Компания Gemological Science International (GSI) объявила об открытии своей новейшей лаборатории в Джайпуре, Индия. Лаборатория Джайпура будет предлагать все основные услуги GSI.

Новая лаборатория включает в себя подразделение, специализирующееся на географическом происхождении и идентификации цветных драгоценных камней, поскольку Джайпур является столицей этой индустрии. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, и в ней работает команда профессионалов под руководством отраслевого эксперта Мину Вьяса (Meenu Vyas), научного сотрудника Геммологической ассоциации (Gemmological Association).

Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI, сказала по этому поводу: «Мы очень рады продолжить глобальное расширение GSI и открыть еще одну лабораторию в Индии. Спрос на сертификацию GSI и тестирование происхождения для природных и выращенных в лаборатории алмазов, а также цветных драгоценных камней продолжает расти, и лаборатория в Джайпуре поможет нам удовлетворить эту глобальную потребность».

Лаборатория также предложит широкий спектр образовательных программ, включая начальные и продвинутые курсы идентификации цветных камней, семинары и лекции.





