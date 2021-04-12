Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии снизился на 28,46% в 2020–2021 финансовом году

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Общий объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии в 2020-2021 финансовом году снизился на 28,46%, до 25,31 млрд долларов по сравнению с 35,37 млрд долларов в 2019-2020 финансовом году, согласно данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Вместе с тем экспорт в четвертом квартале финансового года, закончившемся 31 марта 2021 года, увеличился более чем на 12,73% по сравнению с показателями четвертого квартала предыдущего года.

Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, в связи с этим сказал: «Воздействие пандемии коронавируса могло быть серьезным, но я отдаю должное поддержке со стороны центрального правительства и правительства штата, обеспеченной за счет своевременных мер по оказанию помощи и политических реформ. Виртуальные выставки GJEPC сыграли значительную роль в восстановлении экспорта в 2020-2021 отчетном году. Виртуальные выставки и электронная коммерция будут оставаться драйверами роста бизнеса и в 2021-2022 финансовом году».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





