Эксклюзив

Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

Вчера

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

05 апреля 2021

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Танзания становится лидером Ассоциации африканских производителей алмазов

Сегодня
Новости
Танзания взяла на себя руководство Ассоциацией африканских производителей алмазов (African Diamonds Producers Association, ADPA) после Намибии.
Министр полезных ископаемых страны Дотто Битеко (Dotto Biteko) будет председательствовать в ассоциации в течение года.
«Во время нашего председательства в ассоциации Танзания будет следить за тем, чтобы улучшить системы ADPA с тем, чтобы они могли принести положительные выгоды государствам-членам, как это и предполагается», - приводит слова Битеко газета Tanzania Daily News.
Он отметил, что в этой восточноафриканской стране есть надлежащая правовая база для управления полезными ископаемыми и что такая же система должна быть принята другими производителями алмазов в Африке. Танзания - крупнейший производитель алмазов в восточной части континента.
На заседании ADPA обсуждалось, как производители алмазов на континенте могут гармонизировать законы с тем, чтобы позволить своим странам извлекать выгоду из своих природных ресурсов.
Двенадцать государств-членов ADPA - это Ангола, Демократическая Республика Конго, Южная Африка, Намибия, Танзания, Зимбабве, Камерун, Центральноафриканская Республика, Гана, Того, Гвинея и Сьерра-Леоне.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати