Танзания становится лидером Ассоциации африканских производителей алмазов

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Танзания взяла на себя руководство Ассоциацией африканских производителей алмазов (African Diamonds Producers Association, ADPA) после Намибии.

Министр полезных ископаемых страны Дотто Битеко (Dotto Biteko) будет председательствовать в ассоциации в течение года.

«Во время нашего председательства в ассоциации Танзания будет следить за тем, чтобы улучшить системы ADPA с тем, чтобы они могли принести положительные выгоды государствам-членам, как это и предполагается», - приводит слова Битеко газета Tanzania Daily News.

Он отметил, что в этой восточноафриканской стране есть надлежащая правовая база для управления полезными ископаемыми и что такая же система должна быть принята другими производителями алмазов в Африке. Танзания - крупнейший производитель алмазов в восточной части континента.

На заседании ADPA обсуждалось, как производители алмазов на континенте могут гармонизировать законы с тем, чтобы позволить своим странам извлекать выгоду из своих природных ресурсов.

Двенадцать государств-членов ADPA - это Ангола, Демократическая Республика Конго, Южная Африка, Намибия, Танзания, Зимбабве, Камерун, Центральноафриканская Республика, Гана, Того, Гвинея и Сьерра-Леоне.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





