Общая стоимость иридия для электролиза при высоком спросе превысит 90 млрд рандов

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Согласно новостному сообщению со ссылкой на Hydrogen South Africa (HySA) Infrastructure, общая стоимость иридия для технологии электролиза воды с протонообменной мембраной (ПОМ), по прогнозам, превысит 90 млрд рандов в ближайшее десять или двадцать лет.

Издание Mining Weekly приводит слова Дмитрия Бессарабова, директора Национального центра компетенции HySA Infrastructure Департамента науки и инноваций Южной Африки, который сказал, что технология электролиза с использованием ПОМ, которая основана на иридии, станет частью технологического комплекса в будущем.

«Ожидается, что с проникновением крупномасштабной технологии электролиза воды с использованием ПОМ на рынок «зеленой» генерации водорода спрос на иридий будет только расти», - сказал он.

Бессарабов добавил, что раскрытие ценности водородной производственно-сбытовой цепочки в Южной Африке начнется с металлов платиновой группы (МПГ) страны, таких как иридий, платина, палладий, осмий, родий и рутений.

Мировое производство водорода в настоящее время превышает 70 миллионов тонн в год, причем 95% этого количества получают из ископаемого топлива.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





