Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
Вчера
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Общая стоимость иридия для электролиза при высоком спросе превысит 90 млрд рандов
Издание Mining Weekly приводит слова Дмитрия Бессарабова, директора Национального центра компетенции HySA Infrastructure Департамента науки и инноваций Южной Африки, который сказал, что технология электролиза с использованием ПОМ, которая основана на иридии, станет частью технологического комплекса в будущем.
«Ожидается, что с проникновением крупномасштабной технологии электролиза воды с использованием ПОМ на рынок «зеленой» генерации водорода спрос на иридий будет только расти», - сказал он.
Бессарабов добавил, что раскрытие ценности водородной производственно-сбытовой цепочки в Южной Африке начнется с металлов платиновой группы (МПГ) страны, таких как иридий, платина, палладий, осмий, родий и рутений.
Мировое производство водорода в настоящее время превышает 70 миллионов тонн в год, причем 95% этого количества получают из ископаемого топлива.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished