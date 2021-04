Emerald Jewel планирует расширение торговых точек Jewel One

Компания Emerald Jewel Industry India Ltd, расположенная в городе Коимбатур на юге Индии, планирует расширить свою розничную сеть по всему штату за счет своих фирменных магазинов.

К. Сринивасан (K. Srinivasan), председатель и управляющий директор Emerald Jewel, отметил, что у компании в настоящее время 14 торговых точек и в следующем году их общее количество планируется довести до 30. Торговые точки Jewel One будут открываться через держателей франшизы.

Представляя коллекцию украшений Ayanaa, он сказал: «Наша компания также имеет 15 «магазинов в магазинах» и планирует увеличить количество таких точек».

«Цветы и золото - это прекрасное и привлекательное сочетание, и каждое украшение в коллекции золотых украшений Ayanaa создано таким образом, чтобы произвести впечатление на наших клиентов. Коллекция Ayanaa насчитывает 250 дизайнов, и все украшения, представленные в наших выставочных залах Jewel One, изготавливаются собственными силами. Это уникальное достижение в плане создания сети Jewel One, опирающееся на огромные производственные мощности. У нас работает 5000 сотрудников, из них 250 - дизайнеры. С августа прошлого года покупатели рассматривают золотые украшения как безопасный вариант для инвестиций, и, следовательно, спрос на них хороший», - добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished