Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Emerald Jewel планирует расширение торговых точек Jewel One
К. Сринивасан (K. Srinivasan), председатель и управляющий директор Emerald Jewel, отметил, что у компании в настоящее время 14 торговых точек и в следующем году их общее количество планируется довести до 30. Торговые точки Jewel One будут открываться через держателей франшизы.
Представляя коллекцию украшений Ayanaa, он сказал: «Наша компания также имеет 15 «магазинов в магазинах» и планирует увеличить количество таких точек».
«Цветы и золото - это прекрасное и привлекательное сочетание, и каждое украшение в коллекции золотых украшений Ayanaa создано таким образом, чтобы произвести впечатление на наших клиентов. Коллекция Ayanaa насчитывает 250 дизайнов, и все украшения, представленные в наших выставочных залах Jewel One, изготавливаются собственными силами. Это уникальное достижение в плане создания сети Jewel One, опирающееся на огромные производственные мощности. У нас работает 5000 сотрудников, из них 250 - дизайнеры. С августа прошлого года покупатели рассматривают золотые украшения как безопасный вариант для инвестиций, и, следовательно, спрос на них хороший», - добавил он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished