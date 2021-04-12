Бренд Forevermark представляет коллекцию Forevermark Icon™

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Forevermark, бриллиантовый бренд De Beers Group, представляет коллекцию Forevermark Icon™, символизирующую характерный мотив бренда, который был неотъемлемой частью его ДНК с момента создания, говорится в пресс-релизе компании, распространенном по этому случаю.

Первоначально созданная для того, чтобы олицетворять романтику и сияние звезд в ночном небе Южной Африки, а также отражать очертания алмаза - двух непреходящих символов вечности, эта коллекция была переосмыслена, вылившись в новую линию украшений с бриллиантами. Коллекция украшений Forevermark Icon™, созданная для людей с уникальным чувством собственного достоинства, предназначена для повседневного ношения, как часть собственного фирменного стиля и истории. Коллекция включает 62 предмета, включая серьги-кольца, запонки, асимметричные браслеты, кольца и подвески, изготовленные из 18-каратного желтого, белого и розового золота. Коллекция Forevermark Icon™ с декоративными ажурными узорами, красочными аппликациями из эмали, бриллиантами в паве и различными формами драгоценных камней - это современные и легкие ювелирные украшения, которые можно носить отдельно или вместе с другими любимыми украшениями, создавая смелый, но изысканный образ.

Сачин Джейн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers - Индия, говорит: «Коллекция Forevermark Icon™ особенная и имеет большое значение для нас как для бренда. Мы хотели отдать дань уважения нашему наследию, но при этом возвысить его, включив наши прекрасные бриллианты в современные, изысканные и замысловатые украшения, которые являются личным выражением стиля и которые можно носить каждый день, создавая праздник для самого себя».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





