Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Бренд Forevermark представляет коллекцию Forevermark Icon™
Первоначально созданная для того, чтобы олицетворять романтику и сияние звезд в ночном небе Южной Африки, а также отражать очертания алмаза - двух непреходящих символов вечности, эта коллекция была переосмыслена, вылившись в новую линию украшений с бриллиантами. Коллекция украшений Forevermark Icon™, созданная для людей с уникальным чувством собственного достоинства, предназначена для повседневного ношения, как часть собственного фирменного стиля и истории. Коллекция включает 62 предмета, включая серьги-кольца, запонки, асимметричные браслеты, кольца и подвески, изготовленные из 18-каратного желтого, белого и розового золота. Коллекция Forevermark Icon™ с декоративными ажурными узорами, красочными аппликациями из эмали, бриллиантами в паве и различными формами драгоценных камней - это современные и легкие ювелирные украшения, которые можно носить отдельно или вместе с другими любимыми украшениями, создавая смелый, но изысканный образ.
Сачин Джейн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers - Индия, говорит: «Коллекция Forevermark Icon™ особенная и имеет большое значение для нас как для бренда. Мы хотели отдать дань уважения нашему наследию, но при этом возвысить его, включив наши прекрасные бриллианты в современные, изысканные и замысловатые украшения, которые являются личным выражением стиля и которые можно носить каждый день, создавая праздник для самого себя».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished