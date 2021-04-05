Компания Titan сообщила о высоких доходах в четвертом квартале 2021 финансового года

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Компания Titan, входящая в производственную группу Tata Group, сообщила о выходе квартального отчета за 2021 финансовый год. После достижения рекордной выручки в третьем квартале, который пришелся на праздничный сезон, компания снова зафиксировала очень высокие доходы в четвертом квартале.

Подразделение ювелирных изделий вышло из кризиса с очень хорошими показателями и продемонстрировало значительный рост в этом квартале, добившись весомого прогресса в восстановлении своей деятельности. Компания зафиксировала рост выручки на 60% благодаря низкой базе отсчета, приходящейся на март 2020 года, при этом увеличение выручки за январь и февраль составило более 36%. Росту выручки в четвертом квартале способствовал крупный заказ от других компаний на золотые монеты, на что пришлось примерно 8% роста.

Эффективность работы бутика подразделения международного бизнеса Titan в Дубае превзошла внутренние ожидания компании, и все показатели розничной торговли этого подразделения находятся на хорошем уровне.

Подразделение ювелирных изделий продолжало демонстрировать сильную динамику продаж в четвертом квартале, что свидетельствует о значительном увеличении доли рынка. Резкое снижение цен на золото в течение квартала также дало толчок потребительскому спросу в отрасли.

Свадебные украшения были сильным двигателем роста в этом году, и их доля в общей выручке от ювелирных изделий значительно выросла по сравнению с прошлым годом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





