Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
Вчера
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Компания Titan сообщила о высоких доходах в четвертом квартале 2021 финансового года
Подразделение ювелирных изделий вышло из кризиса с очень хорошими показателями и продемонстрировало значительный рост в этом квартале, добившись весомого прогресса в восстановлении своей деятельности. Компания зафиксировала рост выручки на 60% благодаря низкой базе отсчета, приходящейся на март 2020 года, при этом увеличение выручки за январь и февраль составило более 36%. Росту выручки в четвертом квартале способствовал крупный заказ от других компаний на золотые монеты, на что пришлось примерно 8% роста.
Эффективность работы бутика подразделения международного бизнеса Titan в Дубае превзошла внутренние ожидания компании, и все показатели розничной торговли этого подразделения находятся на хорошем уровне.
Подразделение ювелирных изделий продолжало демонстрировать сильную динамику продаж в четвертом квартале, что свидетельствует о значительном увеличении доли рынка. Резкое снижение цен на золото в течение квартала также дало толчок потребительскому спросу в отрасли.
Свадебные украшения были сильным двигателем роста в этом году, и их доля в общей выручке от ювелирных изделий значительно выросла по сравнению с прошлым годом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished