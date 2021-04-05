GJC просит правительство Махараштры разрешить ювелирам работать в условиях изоляции

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Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem Jewellery Domestic Council, GJC) направил главному министру штата Махараштра Уддхаву Теккерею (Uddhav Thackeray) письмо с просьбой разрешить ювелирам работать в праздничные дни в апреле и в предстоящий свадебный сезон, несмотря на изоляцию, сообщают местные средства массовой информации.

На этой неделе наступают такие праздники, как Гуди Падва (Gudi Padwa), а также праздники летнего урожая в Индии.

GJC, представляющий более 600 000 человек, связанных с этим сектором, также обратился с просьбой разрешить ювелирам работать во время предстоящего свадебного сезона в апреле-июне в связи с рядом праздничных дат, начинающихся с середины апреля.

Ежегодно в ювелирном бизнесе наблюдается всплеск продаж примерно на 30-40%. Есть опасения, что из-за локдауна и закрытия торговых точек розничные торговцы не смогут выполнить заказы клиентов, размещенные к праздникам и свадьбам.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





