Возобновление экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Мумбая на фоне ограничений

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Правительство индийского штата Махараштра в очередной раз разрешило возобновить экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Мумбая, введя ограничения на число работающих в экспортных подразделениях отрасли, в то время как остаются в силе ночной комендантский час, режим самоизоляции в выходные и ограничения на количество людей на рабочих местах с тем, чтобы сократить вторую волну пандемии COVID-19. Такой шаг сделан в результате постоянного обмена информацией между Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и другими торговыми ассоциациями, говорится в пресс-релизе GJEPC.

Главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей (Uddhav Thackeray) вечером 9 апреля 2021 года провел виртуальную встречу, чтобы рассмотреть требования индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий в ходе текущего периода ограничений в штате. Во встрече приняли участие ряд членов правительства штата и представители GJEPC.

В ходе встречи главный секретарь департамента экстренной помощи и реабилитации Асим Гупта (Aseem Gupta) пояснил, что если работа может выполняться посменно, то производство драгоценных камней и ювелирных изделий, а также вспомогательная деятельность в штате будут освобождены от действия чрезвычайных мер, таких как ночной комендантский час, ограничения на передвижение людей днем, в выходные и других.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





