Gemfields заработала 59 млн долларов на рубиновом аукционе после 15-месячного перерыва в торгах

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Gemfields получила выручку в размере 58,9 млн долларов от продажи 343 952 каратов рубинов разного качества, купленных по средней цене 171,33 доллара за карат.

Последний раз компания проводила рубиновый аукцион в декабре 2019 года, на котором было продано 927 130 каратов рубинов за 71,5 млн долларов или по средней цене 77,12 за карат.

На последнем аукционе, который проходил онлайн, а не в традиционном месте в Сингапуре из-за ограничений на международные поездки, связанных с COVID-19, было продано только 47% из 726 610 каратов.

«Мы действительно рады вернуться в бизнес после [долгой] паузы как в добыче полезных ископаемых, так и в продажах...», - сказал управляющий директор Gemfields по продуктам и продажам Адриан Бэнкс (Adrian Banks).

По его словам, данный аукцион, состоящий из семи последовательных мини-аукционов, дал третий по величине показатель выручки из четырнадцати аукционов, которые принадлежащая ему на 75% компания Montepuez Ruby Mining (MRM) проводила с июня 2014 года.

Работы на MRM были приостановлены в апреле 2020 года из-за пандемии COVID-19. Они возобновились только недавно, и ожидается, что к концу этого месяца добыча выйдет на полную мощность.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



