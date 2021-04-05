Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
Сегодня
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Gemfields заработала 59 млн долларов на рубиновом аукционе после 15-месячного перерыва в торгах
Последний раз компания проводила рубиновый аукцион в декабре 2019 года, на котором было продано 927 130 каратов рубинов за 71,5 млн долларов или по средней цене 77,12 за карат.
На последнем аукционе, который проходил онлайн, а не в традиционном месте в Сингапуре из-за ограничений на международные поездки, связанных с COVID-19, было продано только 47% из 726 610 каратов.
«Мы действительно рады вернуться в бизнес после [долгой] паузы как в добыче полезных ископаемых, так и в продажах...», - сказал управляющий директор Gemfields по продуктам и продажам Адриан Бэнкс (Adrian Banks).
По его словам, данный аукцион, состоящий из семи последовательных мини-аукционов, дал третий по величине показатель выручки из четырнадцати аукционов, которые принадлежащая ему на 75% компания Montepuez Ruby Mining (MRM) проводила с июня 2014 года.
Работы на MRM были приостановлены в апреле 2020 года из-за пандемии COVID-19. Они возобновились только недавно, и ожидается, что к концу этого месяца добыча выйдет на полную мощность.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished