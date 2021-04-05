ICMM выступает за ответственный майнинг

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Международный совет по горному делу и металлам (International Council on Mining and Metals, ICMM), организация, посвящающая свою деятельность безопасному, справедливому и устойчивому развитию горнодобывающей и металлургической промышленности, заявила, что спрос на полезные ископаемые будет сохраняться для обеспечения более экологичного, безопасного, низкоуглеродного и устойчивого будущего.

Ричард Адкерсон (Richard Adkerson) председатель ICMM и главный исполнительный директор компании Freeport-McMoRan сказал, что организация будет продолжать упорно работать с тем, чтобы воплотить в жизнь свое видение горнодобывающей и металлургической промышленности как отрасли, пользующейся уважением, которой верят, что она работает ответственно и вносит свой вклад в устойчивое развитие.

«Мы также признаем, что от нашей отрасли ждут уважения социальных, экономических и культурных прав коренных народов, и это будет в центре наших обсуждений при разработке следующей стратегии», - отметил он в отчете ICMM за 2020 год.

В феврале 2020 года ICMM ввел в действие усовершенствованные принципы горнодобывающей промышленности, которые расширяют сферу приверженности членов совета ответственному производству металлов и полезных ископаемых путем введения 38 экологических, социальных и корпоративных показателей передовой практики, достижения которых ждут от участников этой организации.

«Эти ожидаемые результаты лежат в основе наших первоначальных 10 основополагающих принципов и будут применяться на уровне предприятий всеми участниками в качестве условия членства, - сказал покидающий свой пост генеральный директор ICMM Том Батлер (Tom Buttler). - В целях дальнейшего повышения прозрачности и повышения производительности мы также обновили нашу процедуру по заверению и проверке сторонними организациями отчетности участников в соответствии с этими обязательствами».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





