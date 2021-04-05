Эксклюзив
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
Сегодня
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
ICMM выступает за ответственный майнинг
Ричард Адкерсон (Richard Adkerson) председатель ICMM и главный исполнительный директор компании Freeport-McMoRan сказал, что организация будет продолжать упорно работать с тем, чтобы воплотить в жизнь свое видение горнодобывающей и металлургической промышленности как отрасли, пользующейся уважением, которой верят, что она работает ответственно и вносит свой вклад в устойчивое развитие.
«Мы также признаем, что от нашей отрасли ждут уважения социальных, экономических и культурных прав коренных народов, и это будет в центре наших обсуждений при разработке следующей стратегии», - отметил он в отчете ICMM за 2020 год.
В феврале 2020 года ICMM ввел в действие усовершенствованные принципы горнодобывающей промышленности, которые расширяют сферу приверженности членов совета ответственному производству металлов и полезных ископаемых путем введения 38 экологических, социальных и корпоративных показателей передовой практики, достижения которых ждут от участников этой организации.
«Эти ожидаемые результаты лежат в основе наших первоначальных 10 основополагающих принципов и будут применяться на уровне предприятий всеми участниками в качестве условия членства, - сказал покидающий свой пост генеральный директор ICMM Том Батлер (Tom Buttler). - В целях дальнейшего повышения прозрачности и повышения производительности мы также обновили нашу процедуру по заверению и проверке сторонними организациями отчетности участников в соответствии с этими обязательствами».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished