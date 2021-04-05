Stellar AfricaGold нацелилась на серебряный проект в Марокко

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Компания Stellar AfricaGold подписала соглашение о геологоразведке с целью изучения, разработки и получения доли в размере до 90% в проекте по добыче серебра и других металлов на территории владения Имитер Норд (Imiter Nord) в районе восточной части горного хребта Антиатлас в Марокко.

Исполнительный директор компании Франсуа Лалонд (François Lalonde) сказал, что у Stellar есть три месяца для проведения дополнительной технической проверки владения Имитер Норд и что в течение этого времени компания выпустит акции на сумму 50 000 долларов США, передав их продавцу этого владения компании Hidaya Mining.

После этого Stellar может заработать до 90% доли в проекте Имитер Норд, потратив около 2 млн долларов на разведку в течение трех лет.

Все последующие геологоразведочные работы будут финансироваться сторонами пропорционально их доле участия.

Соглашение о геологоразведке требует получения удовлетворительных технических результатов в течение трехмесячного периода комплексной проверки, а также получения одобрения канадской биржи TSX Venture Exchange и министерства горнодобывающей промышленности Марокко.

В проект Имитер Норд входят пять разрешений на геологоразведочные работы общей площадью 80 км2.

Районы, на исследование которых получены разрешения, расположены к северу и в непосредственной близости от серебряного рудника Имитер компании Managem, крупнейшего производителя серебра в Марокко.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





