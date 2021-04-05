Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Petra Diamonds после реструктуризации

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Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) Global повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Petra Diamonds с «D» до «B-» после реструктуризации.

Недавняя сделка Petra Diamonds по обмену акций и реструктуризации ликвидировала задолженность на сумму около 375 млн долларов, одновременно увеличив сроки ее погашения и снизив денежную нагрузку по выплате процентов на следующие два года.

Это включает в себя внесение в капитал компании 30 млн долларов в виде новых денег, накопление процентов в натуральной форме за первые два года и выплату по купонам в размере 9,75% с третьего года.

«Мы думаем, что компании необходимо будет направить денежные потоки на реинвестирование в ближайшие два года, чтобы обеспечить поддержание уровня добычи», - заявило агентство S&P.

Однако оно отметило, что Petra Diamonds потребует значительных капитальных затрат в ближайшие годы для поддержания текущего уровня добычи.

«На наш взгляд, капитальные затраты Petra Diamonds в 2021 финансовом году составят менее 30 млн долларов, что ниже уровня, необходимого для поддержания долгосрочной добычи, - говорится в сообщении агентства. - Мы думаем, что Petra Diamonds необходимо будет восстановить капиталовложения в размере более 70 млн долларов в год с 2022 финансового года, чтобы компенсировать низкие расходы в 2021 финансовом году и завершить проекты, связанные с жизненным циклом рудников, с 2023 финансового года».

S&P также прогнозирует, что компания будет генерировать EBITDA в размере от 110 до 140 млн долларов с текущего финансового года по 2023 финансовый год.

Рейтинговое агентство заявило, что может понизить рейтинг Petra Diamonds, если цены на алмазы неожиданно упадут до минимумов, наблюдавшихся в течение 2019 и 2020 годов, или если южноафриканский ранд неожиданно укрепится по отношению к доллару настолько, что отношение долга к EBITDA вырастет более чем в пять раз.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





