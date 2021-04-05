В марте АЛРОСА выручила $357 млн от продаж алмазного сырья и бриллиантов

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В распространенном в пятницу компанией сообщении говорится, что общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в марте составил $357 млн, в том числе алмазного сырья – $345 млн, бриллиантов − $12 млн.

Всего за три месяца 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,159 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,126 млрд, бриллиантов – $33 млн.

«Результаты продаж ювелирных изделий на основных рынках сбыта, включая США и Китай, свидетельствуют о сохраняющемся высоком спросе со стороны конечных потребителей. АЛРОСА продолжает следовать взвешенной сбытовой стратегии, направленной на сохранение равновесия в отрасли путем удовлетворения реального спроса. Продажи марта соответствуют нашим ожиданиям. Мы также видим, что в отрасли запасы готовой продукции находятся на комфортных уровнях, в то время как запасы алмазного сырья подходят к низким значениям», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.





