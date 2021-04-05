COVID-19 подстегнул интерес ритейлеров к роботизации бизнеса – опрос

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Шестьдесят четыре процента ритейлеров, в том числе 77% крупных розничных торговцев, назвали для себя важной задачей иметь четкую, выполнимую и бюджетную стратегию внедрения робототехники в 2021 году. Почти половина респондентов заявили, что будут участвовать в проекте роботизации своих магазинов в течение следующих 18 месяцев.

Таковы данные нового опроса, проведенного информационно-аналитическим ресурсом RetailWire и американской корпорацией Brain Corp, которая занимается разработкой различных решений в области искусственного интеллекта.

Исследование показало, что 73% крупных ритейлеров считают, что важность использования робототехники на складах или в распределительных центрах возросла из-за факторов, возникших во время пандемии коронавирусной инфекции.

В ходе исследования было опрошено 136 респондентов в сфере розничной торговли, включая розничных торговцев и оптовиков, розничных консультантов, поставщиков технических решений, маркетологов и производителей брендов.



Алекс Шишло для Rough&Polished



