Eastplats завершила реконфигурацию и оптимизацию малого контура переработки МПГ

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Компания Eastern Platinum (Eastplats), зарегистрированная на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE), заявила, что недавно завершила реконфигурацию и оптимизацию малого контура переработки металлов платиновой группы (МПГ), что также включало в себя завершение начальных работ, необходимых для перезапуска основного контура завода по переработке МРГ в Южной Африке.

После завершения работ компания произвела около 111 тонн концентрата МПГ и поставила около 64 тонн сухого концентрата в соответствии с существующим соглашением о поставке с Impala Refining Services, теперь Impala Platinum.

Компания заявила, что завершила модернизацию, чтобы получить концентрат более высокого качества и иметь возможность стабильно производить минимум 200 тонн концентрата МПГ в месяц, что положительно повлияло на выручку компании.

Согласно сообщению компании, следующий этап работы на главном контуре МПГ по-прежнему планируется начать в мае 2021 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в октябре 2021 года.

По оценкам компании, это добавит к производству еще 800 тонн концентрата МПГ в месяц, тем самым увеличив производство в четыре раза и продолжив рост выручки Eastplats.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





