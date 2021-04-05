Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Первая в мире «Серия семинаров по идентификации бриллиантов» будет запущена 9 апреля в прямом эфире
Второй из десяти онлайн-семинаров начнется с участием восьми ведущих ученых мира, специализирующихся на бриллиантах. Дебют серии лекций посвящен общей проблеме профессионалов в области бриллиантов и розничных продавцов ювелирных изделий во всем мире: необходимости быстро и точно идентифицировать выращенные в лаборатории и облагороженные бриллианты, а также определять происхождение цвета цветных бриллиантов, особенно в точках продажи. Технология блокчейн может определять происхождение природного бриллианта, но полное раскрытие информации делает природные, искусственные и облагороженные бриллианты на прилавках магазинов ближе к потребителям.
Бранко Делянин (Branko Deljanin), президент и главный геммолог CGL Canadian Gemlab, а также основатель компании Branko Gems, говорит: «Сегодняшняя торговля бриллиантами имеет особые потребности в определении типа проверяемого бриллианта. Будь то незакрепленный или вставленный в оправу камень, бесцветный или цветной, способность подтвердить, добыт ли он из земли, подвергся ли он облагораживанию или был создан человеком, является критическим критерием. Вот почему мы открываем нашу продвинутую образовательную программу по бриллиантам с этой темы после 10 лет проведения практических семинаров в 17 странах мира».
Слушатели одной лекции получат письмо, подтверждающее ее посещение, а те, кто завершит десять семинаров, получат сертификат академии и 25-процентную скидку на покупку продвинутой книги четвертой серии «Алмазы: природные, облагороженные и выращенные в лаборатории», написанную Бранко Деляниным и семью экспертами-соавторами из Advanced Diamond Online Academy, которая будет выпущена в середине 2021 года. Те, кто хочет принять участие в семинарах, могут зарегистрироваться сегодня на сайте https://tinyurl.com/DiamondAcademy-1.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished