Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
FCRF: бриллианты фантазийных цветов - лучшая инвестиционная категория для следующего поколения
В статье делается попытка ответить на следующие вопросы: каковы преимущества инвестирования в цветные бриллианты по сравнению с другими предметами коллекционирования из класса роскоши? на какой платформе можно торговать этими природными бриллиантами в краткосрочной перспективе? и какие плюсы и минусы такого инвестирования по сравнению с другими видами инвестиций?
Выводы из статьи: инвестиции в цветные бриллианты прибыльны, но инвесторам необходимо соотносить свои ожидания с периодом времени, ожидаемой маржой и платформой для выхода из инвестиций; цветные бриллианты выросли в цене - голубые на 241% и розовые на 366% с 2005 года, - продемонстрировав наименьшую волатильность среди традиционных и альтернативных классов активов; ювелирные изделия с цветными бриллиантами, находящиеся в индивидуальном владении, обычно становятся инвестициями на длительный период, и их, кроме того, обычно можно передать близким без уплаты налогов на наследство; хотя большинство коллекционеров знают, что бриллианты могут быть проданы другому коллекционеру, их главной мотивацией, кажется, является удовольствие продемонстрировать свой изысканный вкус и отпраздновать свой успех.
Полная версия статьи размещена на сайте FCRF.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished