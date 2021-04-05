FCRF: бриллианты фантазийных цветов - лучшая инвестиционная категория для следующего поколения

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Фонд исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) опубликовал новую статью, написанную Эденом Рахминовым (Eden Rachminov), президентом и управляющим партнером компании Rachminov Diamonds, а также основателем FCRF с тем, чтобы пролить свет на цветные бриллианты как на инвестиционную категорию, говорится в пресс-релизе FCRF.

В статье делается попытка ответить на следующие вопросы: каковы преимущества инвестирования в цветные бриллианты по сравнению с другими предметами коллекционирования из класса роскоши? на какой платформе можно торговать этими природными бриллиантами в краткосрочной перспективе? и какие плюсы и минусы такого инвестирования по сравнению с другими видами инвестиций?

Выводы из статьи: инвестиции в цветные бриллианты прибыльны, но инвесторам необходимо соотносить свои ожидания с периодом времени, ожидаемой маржой и платформой для выхода из инвестиций; цветные бриллианты выросли в цене - голубые на 241% и розовые на 366% с 2005 года, - продемонстрировав наименьшую волатильность среди традиционных и альтернативных классов активов; ювелирные изделия с цветными бриллиантами, находящиеся в индивидуальном владении, обычно становятся инвестициями на длительный период, и их, кроме того, обычно можно передать близким без уплаты налогов на наследство; хотя большинство коллекционеров знают, что бриллианты могут быть проданы другому коллекционеру, их главной мотивацией, кажется, является удовольствие продемонстрировать свой изысканный вкус и отпраздновать свой успех.

Полная версия статьи размещена на сайте FCRF.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



