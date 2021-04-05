Lucara Diamond продлевает договор с HB Antwerp на поставку алмазов

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Компания Lucara Diamond продлила на 24 месяца свое соглашения с компанией HB Antwerp о поставках всех алмазов массой 10,8 карата и выше, добытых на полностью принадлежащем ей алмазном руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

В соответствии с условиями этого новаторского соглашения о поставках с HB Antwerp, продленного до декабря 2022 года, покупная цена, уплачиваемая за каждый необработанный алмаз массой 10,8 карата и выше, устанавливается исходя из того, какой бриллиант может получится из такого алмаза, что определяется с помощью современной технологии сканирования и планирования, а в дальнейшем учитывается корректировка по отношению к достигнутой истинной цене продажи бриллианта за вычетом комиссии и стоимости производства.

«Решение продавать наши алмазы массой 10,8 карата и выше в соответствии с достигнутым соглашением о поставках с HB Antwerp, начиная с июля 2020 года, помогло поддержать цены на этот критический сегмент нашего производства в условиях ценовой неопределенности, вызванной продолжающейся глобальной пандемией, - сказала исполнительный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas). - За последние два квартала цены на алмазное сырье изменились в положительную сторону, и Lucara Diamond начинает видеть преимущества этой стратегии в доступе к более широкому рынку и в обеспечении регулярного денежного потока на основе окончательных продаж бриллиантов».

Руководитель Lucara Diamond отметила также, что эти первые результаты гарантируют продление договоренности как минимум на 24 месяца с тем, чтобы определить, можно ли поддерживать более высокие цены и стабильность рынка в отношении производимых компанией крупных дорогостоящих алмазов в долгосрочной перспективе.

Крупные и дорогие алмазы массой 10,8 карата и выше приносят примерно 70% годовой выручки Lucara Diamond.

Компания приняла сознательное решение не выставлять на торги свои запасы камней массой 10,8 карата и выше с начала марта 2020 года на фоне неопределенности, вызванной глобальным кризисом.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





