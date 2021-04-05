Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Lucara Diamond продлевает договор с HB Antwerp на поставку алмазов
В соответствии с условиями этого новаторского соглашения о поставках с HB Antwerp, продленного до декабря 2022 года, покупная цена, уплачиваемая за каждый необработанный алмаз массой 10,8 карата и выше, устанавливается исходя из того, какой бриллиант может получится из такого алмаза, что определяется с помощью современной технологии сканирования и планирования, а в дальнейшем учитывается корректировка по отношению к достигнутой истинной цене продажи бриллианта за вычетом комиссии и стоимости производства.
«Решение продавать наши алмазы массой 10,8 карата и выше в соответствии с достигнутым соглашением о поставках с HB Antwerp, начиная с июля 2020 года, помогло поддержать цены на этот критический сегмент нашего производства в условиях ценовой неопределенности, вызванной продолжающейся глобальной пандемией, - сказала исполнительный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas). - За последние два квартала цены на алмазное сырье изменились в положительную сторону, и Lucara Diamond начинает видеть преимущества этой стратегии в доступе к более широкому рынку и в обеспечении регулярного денежного потока на основе окончательных продаж бриллиантов».
Руководитель Lucara Diamond отметила также, что эти первые результаты гарантируют продление договоренности как минимум на 24 месяца с тем, чтобы определить, можно ли поддерживать более высокие цены и стабильность рынка в отношении производимых компанией крупных дорогостоящих алмазов в долгосрочной перспективе.
Крупные и дорогие алмазы массой 10,8 карата и выше приносят примерно 70% годовой выручки Lucara Diamond.
Компания приняла сознательное решение не выставлять на торги свои запасы камней массой 10,8 карата и выше с начала марта 2020 года на фоне неопределенности, вызванной глобальным кризисом.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished