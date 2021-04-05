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08 марта 2021
Израильская алмазная промышленность восстанавливается после тяжелого 2020 года
Цифры за первый квартал 2021 года, опубликованные министерством экономики Израиля, показывают значительное увеличение объема деятельности в ведущих секторах торговли, включая экспорт и импорт алмазного сырья, а также экспорт и импорт бриллиантов.
Согласно этим данным, чистый импорт алмазов в Израиль достиг 476 млн долларов США, что на 75,6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (до того, как пандемия коронавируса стала ощущаться в Израиле). Чистый экспорт алмазного сырья увеличился на 66,3% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составил 389,8 млн долларов.
Чистый импорт бриллиантов увеличился на 60,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 646,6 млн долларов, а чистый экспорт бриллиантов увеличился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 827,6 млн долларов.
Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) является одной из первых алмазных бирж в мире, демонстрирующих признаки восстановления. В течение прошедшего года IDE неустанно работала над укреплением своих участников и восстановлением отрасли, и обнадеживающие данные отражают восстановление, которое произошло за последние несколько месяцев.
Президент IDE Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) в связи с этим сказал: «В прошлом году мы много работали над стабилизацией отрасли, сохранением торговли и поддержкой наших членов. Несмотря на пандемию, мы смогли укрепить наши торговые связи по всему миру и даже сформировать новые связи в рамках мирных соглашений с такими рынками, как Дубай, что помогло нам расширить нашу деятельность. Текущие данные показывают, что отрасль находится на правильном пути, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в следующем квартале».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished