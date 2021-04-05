De Beers предупреждает о предстоящих проблемах по мере того, как COVID-19 продолжает сеять хаос

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Компания De Beers предупредила, что развитие пандемии COVID-19 в Европе и недавно введенный локдаун в Мумбае, вероятно, повлияют на продажи алмазного сырья.

De Beers выручила 440 млн долларов в третьем цикле продаж в 2021 году по сравнению с 550 млн долларов во втором цикле продаж.

«После хорошего праздничного сезона и сохранения этой тенденции в первом квартале 2021 года мы снова увидели стабильный спрос на алмазное сырье по мере того, как мы начинаем традиционно более спокойный период года для алмазной отрасли, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Продажи соответствовали ожиданиям, и настроения рынка, а также общие условия в отрасли остаются положительными. Однако, учитывая развитие пандемии в Европе и недавний локдаун в Мумбае, в результате которого Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse) была закрыта, становится ясно, что мы продолжим сталкиваться с проблемами, связанными с COVID-19».

De Beers продолжала применять гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение третьего цикла продаж, при этом торговая сессия продлилась дольше ее обычной недельной продолжительности.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





