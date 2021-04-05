Пандемия не повлияла на клеймение ювелирных изделий в РФ

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Клеймение ювелирных изделий в России в 2020 году, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, производилось без сбоя, непрерывно. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на итоговом заседании Коллегии Федеральной пробирной палаты 31 марта.

По его словам, основной задачей Федеральной пробирной палаты (Federal Assay Chamber) на 2021 год является цифровизация рынка драгметаллов и драгкамней - введение в эксплуатацию государственной информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них. Вторая задача - защита потребителей и рынка в целом от подделок контрабанды.

Через мобильное приложение гражданам обеспечат доступ к информации о происхождении драгоценного камня и качестве металла, из которого изготовлено украшение.

Как заявил Силуанов, новая реальность 2020 года создала стимул для развития онлайн-торговли ювелирными изделиями. Этому также способствовало принятое в конце 2019 года решение о легализации онлайн-продаж таких изделий, что позволило в прошлом году сохранить объем торговли на уровне прошлых лет.

Силуанов отметил также необходимость подготовки решения по упрощению механизмов государственного контроля при экспорте ювелирных изделий, включая дистанционную торговлю.

В свою очередь руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев заявил, что для стимулирования экспорта российских ювелирных изделий необходимо предусмотреть возможность выбора экспортером способа клеймения, наиболее подходящего для рынка той страны, в которую осуществляется экспорт.



Алекс Шишло для Rough&Polished





