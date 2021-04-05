Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Пандемия не повлияла на клеймение ювелирных изделий в РФ
По его словам, основной задачей Федеральной пробирной палаты (Federal Assay Chamber) на 2021 год является цифровизация рынка драгметаллов и драгкамней - введение в эксплуатацию государственной информационной системы контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них. Вторая задача - защита потребителей и рынка в целом от подделок контрабанды.
Через мобильное приложение гражданам обеспечат доступ к информации о происхождении драгоценного камня и качестве металла, из которого изготовлено украшение.
Как заявил Силуанов, новая реальность 2020 года создала стимул для развития онлайн-торговли ювелирными изделиями. Этому также способствовало принятое в конце 2019 года решение о легализации онлайн-продаж таких изделий, что позволило в прошлом году сохранить объем торговли на уровне прошлых лет.
Силуанов отметил также необходимость подготовки решения по упрощению механизмов государственного контроля при экспорте ювелирных изделий, включая дистанционную торговлю.
В свою очередь руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев заявил, что для стимулирования экспорта российских ювелирных изделий необходимо предусмотреть возможность выбора экспортером способа клеймения, наиболее подходящего для рынка той страны, в которую осуществляется экспорт.
Алекс Шишло для Rough&Polished