В 2020 финансовом году Sarine Technologies зафиксировала чистую прибыль в $ 2,4 млн

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Компания Sarine Technologies Ltd объявила свои финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. Вирус COVID-19 оказывал серьезное влияние на деятельность этой группы компаний на протяжении большей части 2020 финансового года.

Sarine Technologies зафиксировала выручку в размере 41,0 млн долларов США, что на 20% меньше, чем 51,3 млн долларов США в 2019 финансовом году. Выручка в размере 22,4 млн долларов в первом полугодии 2020 года отражала сильные результаты первого квартала, достигнутые благодаря большому объему продаж капитального оборудования и доходам от услуг сканирования алмазов приборами Galaxy®. Во втором квартале 2020 года с началом пандемии последовало резкое падение доходов группы.

Выручка в размере 18,6 млн долларов США во втором полугодии 2020 года включает в себя слабый показатель работы компании в третьем квартале 2020 года и значительный рост доходов от услуг сканирования алмазов приборами Galaxy® в четвертом квартале 2020 года. В 2020 финансовом году операционные расходы группы снизились на 22% по сравнению с 2019 финансовым годом. Благодаря сокращению затрат в 2020 финансовом году в сочетании с работой над ассортиментом продукции убыток в размере $ 1,4 млн в 2019 финансовом году был компенсирован до достижения чистой прибыли в размере $ 2,4 млн в 2020 финансовом году.

Чистая прибыль в первом полугодии 2020 года и втором полугодии 2020 года была аналогичной, на уровне 1,2 млн долларов США, при этом в первом полугодии 2020 года была получена выгода от сильного роста в первом квартале, а во втором полугодии 2020 года за счет снижения затрат и значительного восстановления доходов от услуг сканирования алмазов приборами Galaxy® в четвертом квартале 2020 года. Группа объявила размер окончательного дивиденда в размере 0,5 цента США при условии утверждения годовым общим собранием акционеров.

Общие регулярные доходы за 2020 финансовый год (включая доходы от услуг сканирования алмазов приборами Galaxy®, услуг по распиливанию и обдирке алмазов на установках Quazer®, а также от услуг по работе с бриллиантами и годовых контрактов на техническое обслуживание) составили примерно 50% от выручки группы.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





