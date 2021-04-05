Caledonia Mining запускает центральный ствол шахты Бланкет и наращивает добычу золота

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Компания Caledonia Mining сообщила, что новый центральный ствол на принадлежащей ей на 64% шахте Бланкет (Blanket) в Зимбабве уже полностью введен в эксплуатацию.

«Теперь мы можем начать поднимать породу, людей и материалы [ежедневно], что решит наши проблемы с подъемом и облегчит запланированное расширение производственных мощностей шахты с целью производства 80 000 унций золота в год, - сказал исполнительный директор Caledonia Mining Стив Кертис (Steve Curtis). - Это был проект, финансируемый владельцем и созданный командой Бланкет…».

Ввод в эксплуатацию центрального ствола шахты, самого глубокого среди золотых приисков в Зимбабве, стал кульминацией шестилетнего проекта стоимостью около 67 млн долларов, финансируемого за счет внутреннего денежного потока.

Caledonia Mining заявила, что нацелена на добычу от 61 000 до 67 000 унций золота в 2021 году и 80 000 унций золота в год с 2022 года.

Компания также объявила о дополнительном девятипроцентном увеличении квартальных дивидендов, пятом увеличении за последние 18 месяцев.

Это представляет собой совокупный рост дивидендов на 75% с момента первого увеличения в октябре 2019 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





