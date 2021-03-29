Lucapa Diamond извлекла еще один алмаз массой более 100 каратов на руднике Луло

Фото: Lucapa Diamond

Компания Lucapa Diamond извлекла алмаз массой 144 карата, типа IIa, цвета D на участке добычи № 08 на принадлежащем ей на 40% руднике Луло (Lulo) в Анголе.В сообщении компании говорится, что это шестой алмаз массой свыше 100 каратов, добытый в этом году, и 23-й камень массой свыше 100 каратов, добытый на Луло с момента начала геологоразведочных и горных работ.«Располагая этими добытыми алмазами массой более 100 каратов и двумя особыми розовыми алмазами в запасах, Луло имеет хорошие возможности для достижения рекордных доходов от продажи алмазов в первой половине 2021 года», - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).На руднике Луло ведется коммерческая добыча с 2015 года, и он является одним из производителей аллювиальных алмазов, средняя цена которых в долларах США – одна из самых высоких в мире.Lucapa Diamond и ее партнеры по совместному предприятию Lulo также достигли весьма обнадеживающих результатов в поисках коренной твердой породы, являющейся источником аллювиальных алмазов Луло.