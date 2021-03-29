Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
Вчера
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Московский ювелирный завод увеличил количество продаж на треть
«В 2021 году в планы компании входит как активное развитие онлайн-магазина, так и увеличение торговых площадей на 25%», – прокомментировала директор по развитию компании Анастасия Саранцева. Сейчас сеть MIUZ Diamonds включает в себя более 350 торговых точек по всей России, в Беларуси и в Казахстане, включая 250 собственных магазинов.
За первый квартал текущего года объем продаж компании вырос на треть, составив 3,8 млрд руб.
MIUZ Diamonds имеет один из самых высоких средних чеков, который растет благодаря ассортиментной политике компании. Наиболее популярными категориями являются украшения с бриллиантами и другими драгоценными камнями, спрос на которые вырос на 50%, сообщил интернет-портал Retail Loyalty.
Алекс Шишло для Rough&Polished