Эксклюзив

Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»

Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...

Вчера

Lucapa сужает поиск кимберлитов

Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...

29 марта 2021

Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»

Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...

22 марта 2021

Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»

Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...

15 марта 2021

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

08 марта 2021

Во втором квартале Southstone Minerals добыла 94 алмаза на руднике Оэна

Сегодня
Новости
Компания Southstone Minerals (SML) сообщила, что во втором квартале 2021 финансового года на своем руднике Оэна (Oena) в Южной Африке добыла 94 алмаза общей массой 144,24 карата.
В сообщении компании говорится, что средняя цена алмазов составила 1 105 долларов США за карат.
В первом квартале производственные мощности Southstone Minerals были загружены на 38% из-за перерывов на отпуска, проблем, связанных с COVID-19, и чрезвычайно высокого уровня воды в Оранжевой реке, что препятствовало доступу в район Сандберг на протяжении большей части отчетного периода.
«В настоящее время на производственной площадке работает один горнодобывающий подрядчик с четырьмя промывочными установками (две из которых в настоящее время работают), используемыми для обработки поступающего с рудника материала, и одной установкой «Буревестник», применяемой для извлечения алмазов», - говорится в сообщении Southstone Minerals, которая отмечает, что в отчетный период велась добыча и переработка руды только с рудника Оэна.
В первом квартале с рудника Оэна были проданы алмаз массой 8,47 карата, который был немедленно куплен за 30 797 долларов или по 3 636 долларов за карат; алмаз массой 6,22 карата, купленный за 20 155 долларов или по 3 233 доллара за карат; и алмаз массой 7,77 карата, купленный за 11 027 долларов или по 1 418 долларов за карат.
Southstone Minerals сообщила также, что на совместном предприятии Gumrock во втором квартале 2021 года добыча велась не более чем на 47% производственной мощности из-за значительных задержек, вызванных дождем.
Во втором и третьем кварталах совместное предприятие произвело 18 алмазов общей массой 26,36 карата при средней цене 962 доллара за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати