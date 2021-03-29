Во втором квартале Southstone Minerals добыла 94 алмаза на руднике Оэна

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Компания Southstone Minerals (SML) сообщила, что во втором квартале 2021 финансового года на своем руднике Оэна (Oena) в Южной Африке добыла 94 алмаза общей массой 144,24 карата.

В сообщении компании говорится, что средняя цена алмазов составила 1 105 долларов США за карат.

В первом квартале производственные мощности Southstone Minerals были загружены на 38% из-за перерывов на отпуска, проблем, связанных с COVID-19, и чрезвычайно высокого уровня воды в Оранжевой реке, что препятствовало доступу в район Сандберг на протяжении большей части отчетного периода.

«В настоящее время на производственной площадке работает один горнодобывающий подрядчик с четырьмя промывочными установками (две из которых в настоящее время работают), используемыми для обработки поступающего с рудника материала, и одной установкой «Буревестник», применяемой для извлечения алмазов», - говорится в сообщении Southstone Minerals, которая отмечает, что в отчетный период велась добыча и переработка руды только с рудника Оэна.

В первом квартале с рудника Оэна были проданы алмаз массой 8,47 карата, который был немедленно куплен за 30 797 долларов или по 3 636 долларов за карат; алмаз массой 6,22 карата, купленный за 20 155 долларов или по 3 233 доллара за карат; и алмаз массой 7,77 карата, купленный за 11 027 долларов или по 1 418 долларов за карат.

Southstone Minerals сообщила также, что на совместном предприятии Gumrock во втором квартале 2021 года добыча велась не более чем на 47% производственной мощности из-за значительных задержек, вызванных дождем.

Во втором и третьем кварталах совместное предприятие произвело 18 алмазов общей массой 26,36 карата при средней цене 962 доллара за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





