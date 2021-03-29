Anglo American вступила в сотрудничество для подготовки ТЭО создания «водородной долины» в ЮАР

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Anglo American сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве для завершения технико-экономического обоснования создания «водородной долины» в богатой металлами платиновой группы (МПГ) геологической зоне Бушвельд (Bushveld) в Южной Африке.

Согласно компании, исследование, которое будет возглавлять Департамент науки и инноваций Южной Африки, также будет проводиться энергетической и сервисной компанией ENGIE, Южноафриканским национальным институтом развития (South African National Development Institute, SANEDI) и поставщиком решений для производства чистой энергии Bambili Energy.

Исследование определит реальные возможности для создания водородных центров и изучит потенциал экологически чистого производства и поставок водорода в больших масштабах.

Предлагаемая «водородная долина» будет простираться примерно на 835 километров от производящего металлы платиновой группы рудника Могалаквена (Mogalakwena) компании Anglo American вблизи города Мокопане в провинции Лимпопо на севере Южной Африки вдоль промышленного и коммерческого коридора до Йоханнесбурга и южного побережья в Дурбане.

«Переход к низкоуглеродному миру - это возможность стимулировать развитие более чистых технологий, создавать новые отрасли и рабочие места, а также улучшать жизнь людей, - говорит Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen), исполнительный директор компании Anglo American. - Anglo American была одной из первых сторонников использования глобального потенциала водородной экономики, признавая ее роль в обеспечении перехода к более «зеленой» энергии и более чистому транспорту».

«Наш комплексный подход включает в себя инвестирование в новые технологии, поддержку предпринимательских проектов и отстаивание политики, обеспечивающей благоприятную долгосрочную инвестиционную среду, в которой водород может реализовать этот потенциал», - отмечает она.

Сотрудничество в рамках подготовки ТЭО последовало за запуском в 2020 году дорожной карты Южноафриканского водородного общества (South African Hydrogen Society), направленной на интеграцию водорода в экономику за счет использования ресурсов МПГ страны и потенциала возобновляемых источников энергии для оживления и декарбонизации ключевых промышленных секторов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





