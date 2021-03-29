Индийская алмазная биржа закрывается на неопределенный срок из-за всплеска заболеваний коронавирусом в Мумбае

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Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбае закроется на неопределенный срок с 8 часов вечера 5 апреля до дальнейшего уведомления, поскольку правительство штата Махараштра объявило локдаун и комендантский час на всей территории штата.

Правительство Махараштры в воскресенье, 4 апреля, решило ввести режим полной изоляции по выходным и комендантский час ночью на территории штата, чтобы контролировать распространение коронавируса. Ограничения вступят в силу с вечера понедельника, 5 апреля. Ограничения были объявлены, поскольку в Мумбае было зарегистрировано более 11 000 случаев заболевания коронавирусом. В воскресенье, 4 апреля, в штате было зарегистрировано более 57 000 случаев заболевания - это самый высокий показатель на сегодняшний день.

Торговые центры и многозальные кинотеатры останутся закрытыми, а все офисы частных компаний, за исключением тех, что занимаются финансами, страхованием, банковским делом, телекоммуникациями и основными услугами, должны будут работать из дома. Посещаемость государственных учреждений будет ограничена на 50%.

Комендантский час будет действовать в ночное время, а днем будут действовать ограничительные приказы, изданные в соответствии со статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса страны, позволяющей властям запрещать собрания четырех или более человек в каком-либо районе. Тем не менее из ночного комендантского часа исключаются работы по предоставлению жизненно необходимых услуг.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





