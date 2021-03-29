В марте этого года импорт золота в Индию взлетел на 471%, достигнув 160 тонн

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В марте этого года импорт золота в Индию взлетел на 471% по сравнению мартом 2020 года, до рекордных 160 тонн, благодаря снижению налогов на импорт и корректировке цен с рекордных максимумов, что привлекло розничных покупателей и ювелиров, согласно сообщению газеты Economic Times, ссылающейся на высказывания источника в правительстве Индии агентству Reuters.

Как указывается в сообщении, выросший импорт Индии может поддержать базисные цены на золото, которые скорректировались почти на 17% с рекордного максимума в 2072 доллара в августе 2020 года. Рост импорта может увеличить торговый дефицит Индии и оказать давление на рупию. Согласно источнику, Индия импортировала рекордные 321 тонну желтого металла в завершившемся в марте квартале по сравнению со 124 тоннами год назад.

В стоимостном выражении импорт в марте вырос до 8,4 млрд долларов с 1,23 млрд долларов годом ранее. В феврале Индия снизила импортные пошлины на золото до 10,75% с 12,5%, чтобы повысить розничный спрос и сократить поток контрабанды этого металла в Индию.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





