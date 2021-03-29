Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
Сегодня
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
В марте этого года импорт золота в Индию взлетел на 471%, достигнув 160 тонн
Как указывается в сообщении, выросший импорт Индии может поддержать базисные цены на золото, которые скорректировались почти на 17% с рекордного максимума в 2072 доллара в августе 2020 года. Рост импорта может увеличить торговый дефицит Индии и оказать давление на рупию. Согласно источнику, Индия импортировала рекордные 321 тонну желтого металла в завершившемся в марте квартале по сравнению со 124 тоннами год назад.
В стоимостном выражении импорт в марте вырос до 8,4 млрд долларов с 1,23 млрд долларов годом ранее. В феврале Индия снизила импортные пошлины на золото до 10,75% с 12,5%, чтобы повысить розничный спрос и сократить поток контрабанды этого металла в Индию.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished