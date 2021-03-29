Изучение редких алмазов открывает новые тайны Земли

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В двух последних научных работах исследователи Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) и их коллеги из других ведущих исследовательских институтов делятся своими последними открытиями, основанными на информации, полученной путем изучения чрезвычайно редких и чистых алмазов из очень глубоких земных недр.

Статья, опубликованная в научном журнале Science Advances, показывает, что водная порода под названием серпентинит, которая образуется в трещинах на дне океана, является критическим ингредиентом некоторых из самых крупных и редких алмазов, которые образуются на экстремальных глубинах.

В ходе исследования, совместно проведенного Эваном Смитом (Evan Smith) из GIA и Пэном Ни (Peng Ni) из Научного института Карнеги (Carnegie Institution for Science), был установлен изотопный «отпечаток» железа в алмазах ювелирного качества типа IIa с месторождения Летсенг (Letseng), Лесото. Хорошо известно, что океанические тектонические плиты в течение миллионов лет сползают в земную мантию, и этот процесс называется субдукцией.

Данное исследование показывает, что некоторые «тонущие» океанические плиты действуют как гигантская конвейерная лента, способная транспортировать воду, углерод и другие поверхностные материалы вниз в недра нашей планеты - на глубину от 360 до 750 км, где образуются «сверхглубокие» алмазы. Понимание этого глубинного пути переработки имеет решающее значение для понимания эволюции океанов и атмосферы, отмечают в GIA.



Алекс Шишло для Rough&Polished



