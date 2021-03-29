Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
"Алроса" опровергла сообщение о новом кристалле в якутском "алмазе-матрешке"
(ТАСС) - "Алроса" назвала свою публикацию об обнаружении нового кристалла в "алмазе-матрешке", добытом в Якутии в 2019 году, "первоапрельской шуткой" и принесла извинения за дезинформацию. Соответствующее письмо начальника отдела по связям с общественностью компании Павла Прыткова поступило в пятницу в ТАСС.
Сообщение о новом кристалле появилось в четверг вечером на официальной странице "Алросы" в Facebook. Достоверность размещенной информации ТАСС подтвердил сотрудник компании в Якутии.
"К сожалению, по причине несогласованности данную информацию корреспонденту ТАСС официально подтвердил сотрудник пресс-службы [компании] "Алроса" в Якутии. При этом хэштег #1апреля был добавлен [в пост] позднее. В результате новость была опубликована в ленте и на сайте ТАСС. Пресс-служба [компании] "Алроса" приносит редакции ТАСС свои искренние извинения", - говорится в обращении Прыткова.