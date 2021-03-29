В марте TAGS продала 49 000 каратов алмазов, выручив 60 млн долларов

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Мартовское торговое мероприятие компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS), которое проходило в Дубае с 24 по 31 марта 2021 года, привлекло компании из Дубая, Индии, Бельгии, Израиля и Китая в башню «Алмас» на просмотр продукции этого месяца. Было представлено около 60 000 каратов алмазного сырья из Южной Африки, Намибии и Анголы общей стоимостью около 65 млн долларов, говорится в пресс-релизе TAGS.

Компания продемонстрировала большой объем высококачественных специальных камней массой свыше 10 каратов в количестве около 150 штук, которые вызвали большой интерес со стороны мирового производственного сообщества.

Что касается отклика покупателей, то, как и в предыдущие месяцы, на камни весом свыше 0,75 карата сохранялся высокий спрос, а на камни меньшего размера спрос незначительно снизился.

TAGS обеспечила продажи чуть более 49 000 каратов алмазного сырья на сумму 60 млн долларов США 63 компаниям из всех ведущих алмазных центров. Счета варьировались от шести тысяч до нескольких миллионов долларов, что свидетельствует о разнообразии клиентуры, которую обслуживает TAGS.

В марте TAGS впервые приветствовала участие нескольких новых компаний из Израиля, добавив их к растущему числу израильских компаний, некоторые из которых добились успеха на торгах. TAGS продолжает получать заявки на регистрацию от новых израильских компаний и с нетерпением ждет возможности приветствовать их на будущих торговых мероприятиях.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





