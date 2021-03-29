Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
Сегодня
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
В марте TAGS продала 49 000 каратов алмазов, выручив 60 млн долларов
Компания продемонстрировала большой объем высококачественных специальных камней массой свыше 10 каратов в количестве около 150 штук, которые вызвали большой интерес со стороны мирового производственного сообщества.
Что касается отклика покупателей, то, как и в предыдущие месяцы, на камни весом свыше 0,75 карата сохранялся высокий спрос, а на камни меньшего размера спрос незначительно снизился.
TAGS обеспечила продажи чуть более 49 000 каратов алмазного сырья на сумму 60 млн долларов США 63 компаниям из всех ведущих алмазных центров. Счета варьировались от шести тысяч до нескольких миллионов долларов, что свидетельствует о разнообразии клиентуры, которую обслуживает TAGS.
В марте TAGS впервые приветствовала участие нескольких новых компаний из Израиля, добавив их к растущему числу израильских компаний, некоторые из которых добились успеха на торгах. TAGS продолжает получать заявки на регистрацию от новых израильских компаний и с нетерпением ждет возможности приветствовать их на будущих торговых мероприятиях.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished