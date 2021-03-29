Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
Золото сталкивается с сопротивлением на фоне сильных показателей китайских предприятий
Цены на золото 31 марта медленно пошли вниз на фоне данных, свидетельствующих о более быстром, чем ожидалось, росте производственной активности в Китае, повлиявшем на привлекательность металла, в то время как рост доходности казначейских облигаций США оказал дополнительное давление на цену желтого металла.
В то время как цена на золото на спотовом рынке в четверг упала на 0,1%, до 1683,56 доллара за унцию, фьючерсы на золото в США были на уровне 1685,10 доллара за унцию. Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,776%, самого высокого уровня с 22 января. Данные, показывающие более быстрый, чем ожидалось, рост производственной активности в Китае, повлияли на привлекательность этого металла в качестве надежного убежища для инвесторов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished