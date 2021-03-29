Золото сталкивается с сопротивлением на фоне сильных показателей китайских предприятий

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Как показывают официальные данные, в марте производственная деятельность в Китае росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, поскольку предприятия, которые были закрыты на новогодние праздники по лунному календарю, возобновили производство для удовлетворения растущего спроса, говорится в сообщении индийской газеты Economic Times.

Цены на золото 31 марта медленно пошли вниз на фоне данных, свидетельствующих о более быстром, чем ожидалось, росте производственной активности в Китае, повлиявшем на привлекательность металла, в то время как рост доходности казначейских облигаций США оказал дополнительное давление на цену желтого металла.

В то время как цена на золото на спотовом рынке в четверг упала на 0,1%, до 1683,56 доллара за унцию, фьючерсы на золото в США были на уровне 1685,10 доллара за унцию. Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,776%, самого высокого уровня с 22 января. Данные, показывающие более быстрый, чем ожидалось, рост производственной активности в Китае, повлияли на привлекательность этого металла в качестве надежного убежища для инвесторов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





