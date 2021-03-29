Kalyan Jewelers откроет 14 салонов в семи штатах Индии

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Kalyan Jewelers, одна из крупнейших ювелирных компаний Индии, объявила 30 марта, что планирует расширить операции в семи штатах Индии, добавив 14 новых салонов - все 24 апреля 2021 года.

Получив в 2015 году ошеломляющий отклик на свой магазин в Ченнаи, Kalyan Jewelers планирует открыть еще один флагманский магазин в торговом центре Ченнаи - на улице North Usman Road. Kalyan Jewelers добавит девять салонов в таких ключевых местах, как Ноида в штате Уттар-Прадеш, Нашик в Махараштре, Джамнагар в Гуджарате, Патанамтхитта в Керале, Нагеркойл в Мадурае и Тричи в Тамил Наду и Хаммаме, а также Каримнагар в Телангане.

Эти новые автономные салоны будут предлагать безопасную и гигиеничную торговую среду, а также вести розничную продажу исключительно местных ювелирных изделий, ориентированных на конкретный рынок. Компания также будет укреплять свое присутствие в Дели, Мумбае и Хайдарабаде.

Говоря о планах и стратегиях расширения компании, Т.С. Кальянараман (T S Kalyanaraman), председатель и управляющий директор Kalyan Jewelers, сказал: «В течение первого квартала мы добавим в общей сложности 14 новых точек и расширим наше розничное присутствие на 13%. Мы также приняли строгие меры гигиены во всех наших выставочных залах, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов».

В настоящее время у Kalyan Jewelers 107 выставочных залов в Индии и 30 на Ближнем Востоке. С открытием этих новых точек компания будет представлена в 151 месте.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





