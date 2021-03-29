Эксклюзив
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
Сегодня
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Kalyan Jewelers откроет 14 салонов в семи штатах Индии
Получив в 2015 году ошеломляющий отклик на свой магазин в Ченнаи, Kalyan Jewelers планирует открыть еще один флагманский магазин в торговом центре Ченнаи - на улице North Usman Road. Kalyan Jewelers добавит девять салонов в таких ключевых местах, как Ноида в штате Уттар-Прадеш, Нашик в Махараштре, Джамнагар в Гуджарате, Патанамтхитта в Керале, Нагеркойл в Мадурае и Тричи в Тамил Наду и Хаммаме, а также Каримнагар в Телангане.
Эти новые автономные салоны будут предлагать безопасную и гигиеничную торговую среду, а также вести розничную продажу исключительно местных ювелирных изделий, ориентированных на конкретный рынок. Компания также будет укреплять свое присутствие в Дели, Мумбае и Хайдарабаде.
Говоря о планах и стратегиях расширения компании, Т.С. Кальянараман (T S Kalyanaraman), председатель и управляющий директор Kalyan Jewelers, сказал: «В течение первого квартала мы добавим в общей сложности 14 новых точек и расширим наше розничное присутствие на 13%. Мы также приняли строгие меры гигиены во всех наших выставочных залах, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов».
В настоящее время у Kalyan Jewelers 107 выставочных залов в Индии и 30 на Ближнем Востоке. С открытием этих новых точек компания будет представлена в 151 месте.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished