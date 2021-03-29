Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
Ученые нашли еще один камень в уникальном алмазе-матрешке из Якутии
(ТАСС) - Ученые научно-исследовательского геологического предприятия (НИГП) алмазодобывающей компании АЛРОСА обнаружили еще один камень внутри уникального алмаза-матрешки, добытого в Нюрбинском районе Якутии. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба компании.
«Ученые НИГП обнаружили во внутреннем алмазе алмаза-матрешки еще один алмаз - и он тоже матрешка, - говорится в сообщении. - Вполне возможно, нам предстоит открытие еще не одной пары алмазов внутри этого поистине уникального алмаза».
Как уточнили в компании, алмаз обнаружили при дополнительном исследовании минерала, добытого в 2019 году.
Алмаз-матрешка, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, добыли в Якутии в 2019 году на Нюрбинском ГОКе. Алмаз весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8 4,9 2,8 мм. «Ведутся подсчеты массы вновь обнаруженного алмаза в алмазе в алмазе-матрешке», - добавили в компании.