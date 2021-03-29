Ученые нашли еще один камень в уникальном алмазе-матрешке из Якутии

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Его обнаружили при дополнительном исследовании минерала, добытого в 2019 году



(ТАСС) - Ученые научно-исследовательского геологического предприятия (НИГП) алмазодобывающей компании АЛРОСА обнаружили еще один камень внутри уникального алмаза-матрешки, добытого в Нюрбинском районе Якутии. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба компании.

«Ученые НИГП обнаружили во внутреннем алмазе алмаза-матрешки еще один алмаз - и он тоже матрешка, - говорится в сообщении. - Вполне возможно, нам предстоит открытие еще не одной пары алмазов внутри этого поистине уникального алмаза».

Как уточнили в компании, алмаз обнаружили при дополнительном исследовании минерала, добытого в 2019 году.

Алмаз-матрешка, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, добыли в Якутии в 2019 году на Нюрбинском ГОКе. Алмаз весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8 4,9 2,8 мм. «Ведутся подсчеты массы вновь обнаруженного алмаза в алмазе в алмазе-матрешке», - добавили в компании.



