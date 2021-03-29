Gemfields понесла чистый убыток в размере 93 млн долларов

Сегодня Новости

Gemfields сообщила, что за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, понесла чистый убыток в размере 93 млн долларов США по сравнению с чистой прибылью в 39 млн долларов годом ранее.

В 2020 году убыток на акцию составил 0,07 доллара по сравнению с прибылью на акцию в 0,02 доллара в предыдущем году.

Группа объяснила убыток пандемией COVID-19, которая вынудила компанию приостановить аукционы в их традиционном формате с февраля 2020 года.

Gemfields была вынуждена приостановить работы на изумрудных и рубиновых рудниках, принадлежащих компаниям Kagem Mining в Замбии и Montepuez Ruby Mining в Мозамбике, чтобы сэкономить деньги.

«Мы считаем, что сложные решения, принятые в 2020 году, позволят Gemfields оптимизировать восстановление в 2021 году», - сказал генеральный директор компании Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson).

С тех пор Gemfields возобновила свою деятельность как на руднике Кагем (Kagem), так и на Монтепуэс (Montepuez), и оба будут полностью готовы к работе к концу апреля.

Компании удалось провести только один аукцион обычного формата в 2020 году, выручив 11,4 млн долларов от продажи изумрудов коммерческого качества в феврале 2020 года в Лусаке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





