Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
Gemfields понесла чистый убыток в размере 93 млн долларов
В 2020 году убыток на акцию составил 0,07 доллара по сравнению с прибылью на акцию в 0,02 доллара в предыдущем году.
Группа объяснила убыток пандемией COVID-19, которая вынудила компанию приостановить аукционы в их традиционном формате с февраля 2020 года.
Gemfields была вынуждена приостановить работы на изумрудных и рубиновых рудниках, принадлежащих компаниям Kagem Mining в Замбии и Montepuez Ruby Mining в Мозамбике, чтобы сэкономить деньги.
«Мы считаем, что сложные решения, принятые в 2020 году, позволят Gemfields оптимизировать восстановление в 2021 году», - сказал генеральный директор компании Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson).
С тех пор Gemfields возобновила свою деятельность как на руднике Кагем (Kagem), так и на Монтепуэс (Montepuez), и оба будут полностью готовы к работе к концу апреля.
Компании удалось провести только один аукцион обычного формата в 2020 году, выручив 11,4 млн долларов от продажи изумрудов коммерческого качества в феврале 2020 года в Лусаке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished