У компании Wesizwe Platinum сократилась прибыль

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Южноафриканская компания по добыче металлов платиновой группы (МПГ) Wesizwe Platinum сократила свою прибыль за год, закончившийся 31 декабря, до 51,78 млн рандов с 96,8 млн рандов годом ранее.

Прибыль компании от производства, торговли и инвестиций на акцию снизилась на 47%, до 3,17 цента, в то время как ее общая прибыль также упала на 47%, до 3,18 цента с 5,95 цента в 2019 году.

Согласно Wesizwe Platinum, дивиденды за отчетный период не объявлялись.

В сообщении компании говорится, что закрытие шахт во втором квартале 2020 года существенно повлияло на предложение МПГ. После этого южноафриканские компании, занимающиеся добычей МПГ, предприняли осторожный подход к наращиванию добычи на рудниках в связи с пандемией COVID-19, в результате чего отрасль нарастила производственные мощности до более чем 90% к четвертому кварталу 2020 года.

В 2020 году мировое производство МПГ снизилось примерно на 17% из-за остановки рудников, однако спрос на металлы МПГ со стороны производителей автокатализаторов снизился всего на 14%, что привело к увеличению дефицита МПГ на рынке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





