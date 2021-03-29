Эксклюзив
Lucapa сужает поиск кимберлитов
Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту Луло (Lulo) в течение почти десятилетия занимались поиском кимберлитового источника или источников аллювиальных алмазов, добываемых на алмазной концессии Луло в Анголе. Компания считает, что частое обнаружение...
29 марта 2021
Шашикант Д. Шах: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это разные категории»
Шашикант Д. Шах (Shashikant D Shah), имея диплом по коммерции, занялся торговлей бриллиантами, открыв в 2003 году выставочный зал бриллиантовых украшений исключительно для брендов Nakshatra и Asmi, и с тех пор не оглядывается назад. Компания...
22 марта 2021
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
У компании Wesizwe Platinum сократилась прибыль
Прибыль компании от производства, торговли и инвестиций на акцию снизилась на 47%, до 3,17 цента, в то время как ее общая прибыль также упала на 47%, до 3,18 цента с 5,95 цента в 2019 году.
Согласно Wesizwe Platinum, дивиденды за отчетный период не объявлялись.
В сообщении компании говорится, что закрытие шахт во втором квартале 2020 года существенно повлияло на предложение МПГ. После этого южноафриканские компании, занимающиеся добычей МПГ, предприняли осторожный подход к наращиванию добычи на рудниках в связи с пандемией COVID-19, в результате чего отрасль нарастила производственные мощности до более чем 90% к четвертому кварталу 2020 года.
В 2020 году мировое производство МПГ снизилось примерно на 17% из-за остановки рудников, однако спрос на металлы МПГ со стороны производителей автокатализаторов снизился всего на 14%, что привело к увеличению дефицита МПГ на рынке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished